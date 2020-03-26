Нова пошта запустила послугу безконтактної кур’єрської доставки.

– У разі якщо відправлення вже оплачене, кур’єр залишить посилку на килимку або в іншому зручному для клієнта місці. Після цього він зателефонує клієнту в двері та відійде на безпечну відстань (не менше ніж 1,5 м) і почекає, доки клієнт забере своє відправлення, – зазначили у прес-службі Нової пошти.

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У випадку, якщо відправлення не оплачене, кур’єр пропонує клієнту сплатити товар через мобільний додаток або підготувати готівку без решти.

Після доставки кожного відправлення кур’єри обробляють руки і телефони антисептиком.

Раніше Факти ICTV писали, що Нова пошта запустила послугу доставки продуктів харчування спільно з інтернет-магазином Rozetka і великою мережею супермаркетів АТБ.