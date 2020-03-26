Полиция не будет контролировать самоизоляцию людей с помощью телефонов — Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что никто с помощью телефонов не будет отслеживать соблюдение украинцами карантина.

— Я сейчас слышу и читаю в прессе, что кто-то из моих заместителей сказал, что по телефону с помощью IP будут контролировать нахождение человека. Мы готовы, но это нарушение конституционных прав. Поэтому пока не введен режим чрезвычайного положения, никто не будет отслеживать перемещение каждого человека, — сообщил глава МВД.

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Арсен Аваков также напомнил, что сейчас полиция применяет к нарушителям режима карантина только административные механизмы — штрафы и протоколы.

Комментируя нарушение самоизоляции, он отметил, что каждый человек, кроме собственного сознания, должен иметь еще и дисциплину.

Напомним, ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что с помощью мобильных телефонов будут контролировать инфицированных коронавирусом и тех, кто контактировал с ними.