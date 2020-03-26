Поліція не контролюватиме самоізоляцію людей за допомогою телефонів – Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що ніхто за допомогою телефонів не відстежуватиме дотримання українцями карантину.

– Я зараз чую і читаю в пресі, що хтось із моїх заступників сказав, що через телефон за допомогою IP контролюватимемо перебування людини. Ми готові, але це порушення конституційних прав. Тому поки не введений режим надзвичайного стану, ніхто не відстежуватиме переміщення кожної людини, – повідомив очільник МВС.

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Арсен Аваков також нагадав, що наразі поліція застосовує до порушників режиму карантину лише адміністративні механізми – штрафи і протоколи.

Коментуючи порушення самоізоляції, він зазначив, що кожна людина, крім власної свідомості, повинна мати ще й дисципліну.

Нагадаємо, раніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що за допомогою мобільних телефонів контролюватимуть інфікованих коронавірусом і тих, хто контактував з такими.