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Факты / Украина / Общество

При пересечении границы украинцы пьют жаропонижающие, чтобы быстрее пропустили — ГПСУ

Украинцы при пересечении границы принимают жаропонижающие препараты, чтобы быстрее пройти температурную проверку.

Об этом говорит председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

За месяц температурного скрининга на границах Украины проверили более 2,7 млн граждан, и только у 52 человек наблюдалось ее повышение.

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— Люди, перед тем, как пересекают границу, принимают жаропонижающие медицинские препараты. И мы не можем выявлять лиц, не имеющих ярко выраженных симптомов, — отметил Дейнеко.

По словам главного пограничника, в марте в Украину вернулись около 200 тыс. граждан Украины.

Напомним, Кабинет министров планирует запретить пассажирское движение через границу в обе стороны с 28 марта. Поток граждан из-за рубежа увеличивает количество зараженных, в результате чего происходит распространение коронавируса.

Источник: МВД

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