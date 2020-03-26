Українці під час перетину кордону вживають жарознижувальні препарати, щоб швидше пройти температурну перевірку.

Про це каже голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко.

За місяць температурного скрінінгу на кордонах України перевірили понад 2,7 млн громадян, і тільки в 52 осіб спостерігалось її підвищення.

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– Люди, перед тим, як перетинають кордон, вживають жарознижувальні медичні препарати. І ми не можемо виявляти осіб, які не мають яскраво виражених симптомів, – зазначив Дейнеко.

За словами головного прикордонника, в березні до України повернулися близько 200 тис. громадян України.

Нагадаємо, Кабінет міністрів планує заборонити пасажирський рух через кордон в обидва боки з 28 березня. Потік громадян з-за кордону збільшує кількість заражених, у результаті чого відбувається поширення коронавірусу.