Список і ціни на продукти і товари, які безкоштовно доставляє Укрпошта

Укрпочта не будет поднимать цены на продукты первой необходимости, которые можно приобрести у них. ⠀

Доставкой занимаются почтальоны, которые приносят все необходимое домой бесплатно.

У почтового оператора можно приобрести:

муку, макароны, крупы, масло, рыбные консервы и чай;

туалетную бумагу, стиральный порошок и мыло, спички;

сладости.

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Кроме этого, Укрпочта отменила комиссию на перевод денег в сервисе С карточки домой.

Как писали Факты ICTV, Укрпочта до окончания карантина бесплатно будет доставлять посылки в больницы. Для областных центров отправления могут быть весом до 30 кг, для регионов — 5 кг.