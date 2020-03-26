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Факты / Украина / Общество

Список и цены на продукты и товары, которые бесплатно доставляет Укрпочта

Укрпочта не будет поднимать цены на продукты первой необходимости, которые можно приобрести у них. ⠀

Доставкой занимаются почтальоны, которые приносят все необходимое домой бесплатно.

У почтового оператора можно приобрести:

  • муку, макароны, крупы, масло, рыбные консервы и чай;
  • туалетную бумагу, стиральный порошок и мыло, спички;
  • сладости.

Список і ціни на продукти і товари, які безкоштовно доставляє Укрпошта

Читайте: Укрпочта запустила бесплатную доставку лекарств в маленькие города и села

Кроме этого, Укрпочта отменила комиссию на перевод денег в сервисе С карточки домой.

Как писали Факты ICTV, Укрпочта до окончания карантина бесплатно будет доставлять посылки в больницы. Для областных центров отправления могут быть весом до 30 кг, для регионов — 5 кг.

Источник: Укрпочта

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