Список і ціни на продукти і товари, які безкоштовно доставляє Укрпошта

Укрпошта не підвищуватиме ціни на продукти першої необхідності, які можна придбати у них. ⠀

Доставкою займаються листоноші, які приносять все необхідне додому безкоштовно.

У поштового оператора можна придбати:

макарони – 18-20,40 грн за кг;

крупу горохову – 13,90-14 грн за кг;

рис – 26,40-28,50 грн за кг;

олію – 27-30 грн за літр;

рибні консерви – 15,60 грн;

чай – 22,50 грн;

туалетний папір – 3,90 грн;

пральний порошок – 16 грн;

господарське мило -6,50 грн;

мило для рук – 6,50 грн;

сірники – 4,50 грн;

миючий засіб – 16 грн.

Читайте: Укрпошта запустила безкоштовну доставку ліків у маленькі міста і села

Окрім цього, Укрпошта скасувала комісію на переказ грошей через їх сервіс З картки додому.

Як писали Факти ICTV, Укрпошта до закінчення карантину безкоштовно доставлятиме посилки до лікарень. Для обласних центрів відправлення можуть бути вагою до 30 кг, для регіонов – 5 кг.