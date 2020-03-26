Список і ціни на продукти і товари, які безкоштовно доставляє Укрпошта

Укрпошта не підвищуватиме ціни на продукти першої необхідності, які можна придбати у них. ⠀
Доставкою займаються листоноші, які приносять все необхідне додому безкоштовно.
У поштового оператора можна придбати:
- макарони – 18-20,40 грн за кг;
- крупу горохову – 13,90-14 грн за кг;
- рис – 26,40-28,50 грн за кг;
- олію – 27-30 грн за літр;
- рибні консерви – 15,60 грн;
- чай – 22,50 грн;
- туалетний папір – 3,90 грн;
- пральний порошок – 16 грн;
- господарське мило -6,50 грн;
- мило для рук – 6,50 грн;
- сірники – 4,50 грн;
- миючий засіб – 16 грн.
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Окрім цього, Укрпошта скасувала комісію на переказ грошей через їх сервіс З картки додому.
Як писали Факти ICTV, Укрпошта до закінчення карантину безкоштовно доставлятиме посилки до лікарень. Для обласних центрів відправлення можуть бути вагою до 30 кг, для регіонов – 5 кг.