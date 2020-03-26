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Факты / Украина / Общество

У студентов вузов не выпускных годов учеба завершится в срок — МОН

Для студентов высшего образования не выпускных годов учебный год завершится так, как и планировалось.

Об этом сообщила в. и. о министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.

Экзаменационные сессии университеты смогут провести дистанционно по уже утвержденным графикам.

Если некоторые лабораторные работы студенты не смогут сделать дистанционно, то они будут перенесены на следующий год.

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Мандзий подчеркнула, что не дистанционно также будут проходить квалификационные экзамены и аттестация людей, которые получают степень доктора философии, доктора искусств или доктора наук.

Напомним, в связи с продлением карантина до 24 апреля в Украине переносятся сроки внешнего независимого тестирования.

Источник: Интерфакс-Украина

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