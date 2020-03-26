Для студентів вищої освіти не випускних років навчальний рік завершиться так, як і планувалося.

Про це повідомила т. в. о міністра освіти і науки України Любомира Мандзій.

Екзаменаційні сесії навчальні заклади зможуть провести дистанційно за вже затвердженими графіками.

Якщо деякі лабораторні роботи студенти не зможуть здійснювати дистанційно, то вони будуть перенесені на наступний рік.

Читайте: ДПА для 4 та 9 класів скасовано – заява МОН

Мандзій підкреслила, що не дистанційно також проходитимуть кваліфікаційні іспити та атестація осіб, які отримують ступінь доктора філософії, доктора мистецтв або доктора наук.

Нагадаємо, у зв’язку з продовженням карантину до 24 квітня в Україні переносяться строки Зовнішнього незалежного тестування.