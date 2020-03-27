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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Банкоматы в Украине работают в обычном режиме — НБУ

Карантин не повлиял на работу банкоматов и POS-терминалов украинских банков.

Банкомантна сеть в Украине работает в обычном режиме.

— В среднем 95% банкоматов работают, — заявила первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова в ходе онлайн-брифинга.

Читайте: Как будут работать банки во время карантина

По словам спикера, временная остановка работы некоторых банкоматов обусловлена ​​техническим обслуживанием и загрузкой налички.

Напомним, ранее сайт Факты ICTV рассказал о том, могут ли украинцы не выплачивать кредиты и ипотеки на время карантина и чем игнорирование своих финансовых обязательств может обернуться в мае.

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