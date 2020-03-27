На время карантина украинцы могут не спешить с выплатой кредитов, ипотек и оплатой коммунальных услуг.

По информации Нацбанка, с 1 марта по 30 апреля 2020 года украинцам разрешается временно приостановить уплату платежей по ипотечным кредитам. И банки не должны взимать с них залог.

Они могут не спешить с оплатой потребительских кредитов. Банковским учреждениям запрещается штрафовать клиентов и повышать процентные ставки.

Украинцы могут подождать и с оплатой коммунальных услуг на время карантина. Верховная Рада запретила взимать штрафы за несвоевременную оплату коммуналки.

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Но такая отсрочка не избавляет украинцев от их финансовых обязательств.

— Я бы не советовала украинцам затягивать с оплатой кредитных и коммунальных платежей. Введение карантина может только отсрочить выполнение взятых на себя обязательств, но не освобождает от погашения кредита или оплаты коммунальных услуг в период с 1 марта по 30 апреля, — говорит юрист Ольга Григоренко.

По ее словам, если в период действия карантина украинцы будут сознательно уклоняться от выполнения обязательств, то после его окончания они все равно должны выплатить ипотеки, кредиты и оплатить коммуналку. Но теперь за два месяца.

— После карантина все же придется оплатить гигантские платежки за коммунальные услуги, а в банк отнести кругленькую сумму, ведь в принятом Верховной Радой законе речь идет об освобождении от обязанности уплаты неустойки (штрафа, пени) за просрочку уплаты согласно установленному графику, а не от уплаты платежей по кредиту. Поэтому рано или поздно взятые в кредит средства придется вернуть и в полном объеме, — добавляет юрист.

Напомним, 17 марта Верховная Рада приняла закон №3219 о борьбе с коронавирусом. Среди прочего, банкам запрещается начисления и взыскания штрафов за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги.