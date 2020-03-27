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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Банкомати в Україні працюють у звичайному режимі – НБУ

Карантин не вплинув на роботу банкоматів та POS-терміналів українських банків.

Банкомантна мережа в Україні працює у звичайному режимі.

– У середньому 95% банкоматів працюють, – заявила перший заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова під час онлайн-брифінгу.

Читайте: Як працюватимуть банки під час карантину

За словами спікерки, тимчасова зупинка роботи деяких банкоматів обумовлена технічним обслуговуванням і завантаженням готівки.

Нагадаємо, раніше сайт Факти ICTV розповів про те, чи можуть українці не виплачувати кредити та іпотеки на час карантину та чим ігнорування своїх фінансових зобов’язань може обернутися у травні.

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