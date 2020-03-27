Донецьку і Луганську області закриють на в’їзд із 28 березня

У штабі Операції об’єднаних сил вирішили обмежити виїзд та в’їзд у Донецьку та Луганську області.
Про це повідомили в прес-центрі операції Об’єднаних сил.
– З 8.00 28 березня вводиться обмеження щодо перетину лінії проведення операції Об’єднаних сил з боку Харківської, Запорізької та Дніпропетровської областей, – повідомляє штаб ООС.
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Дозвіл на в’їзд та виїзд в район проведення ООС надаватимуть тільки громадянам, що здійснюють логістичне забезпечення життєдіяльності регіону.
Нагадаємо, у районі проведення операції Об’єднаних сил тимчасово припиняється пропуск через лінію розмежування.
Пропускатимуть тільки з дозволу спецслужб.
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