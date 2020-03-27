PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Донецьку і Луганську області закриють на в’їзд із 28 березня

У штабі Операції об’єднаних сил вирішили обмежити виїзд та в’їзд у Донецьку та Луганську області.

Про це повідомили в прес-центрі операції Об’єднаних сил.

– З 8.00 28 березня вводиться обмеження щодо перетину лінії проведення операції Об’єднаних сил з боку Харківської, Запорізької та Дніпропетровської областей, – повідомляє штаб ООС.

Читайте: На окупованій Луганщині від пневмонії померло 9 людей – розвідка

Дозвіл на в’їзд та виїзд в район проведення ООС надаватимуть тільки громадянам, що здійснюють логістичне забезпечення життєдіяльності регіону.

Нагадаємо, у районі проведення операції Об’єднаних сил тимчасово припиняється пропуск через лінію розмежування.

Пропускатимуть тільки з дозволу спецслужб.

Джерело: Штаб ООС

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка