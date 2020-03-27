Курс валют НБУ на 27 марта 2020 в Украине

Национальный банк Украины на 27 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 28,13 грн за доллар, что на 18 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Таким образом, курс доллара вырос до максимума в 2020 году. Предыдущее максимальное значение было зафиксировано 24 марта – 28,11 грн.
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Также курс гривны снизился на 60 копеек по отношению к евро.
Курс валют в Украине от НБУ на 27.03:
- 1 доллар – 28,13 грн;
- 1 евро – 30,86 грн.
Ранее Факты ICTV писали, что Ощадбанк временно останавливает работу ряда отделений из-за карантина.
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