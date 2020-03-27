Курс валют НБУ на 27 березня 2020 в Україні

Національний банк України на 27 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,13 грн за долар, що на 18 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Так, курс долара виріс до максимуму в 2020 році. Попереднє максимальне значення було зафіксовано 24 березня – 28,11 грн.
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Також курс гривні знизився на 60 копійок по відношенню до євро.
Курс валют в Україні від НБУ на 27.03:
- 1 долар – 28,13 грн;
- 1 євро – 30,86 грн.
Раніше Факти ICTV писали, що Ощадбанк тимчасово зупиняє роботу ряду відділень через карантин.
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