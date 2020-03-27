На час карантину українці можуть не поспішати з виплатою кредитів, іпотек та оплатою комунальних послуг.

За інформацією Нацбанку, з 1 березня до 30 квітня 2020 року українцям дозволяється тимчасово призупинити сплату платежів за іпотечними кредитами. І банки не повинні стягувати з них заставу.

Вони можуть не поспішати з оплатою споживчих кредитів. Банківським установам забороняється штрафувати клієнтів та підвищувати відсоткові ставки.

Українці можуть почекати і з оплатою комунальних послуг на час карантину. Верховна Рада заборонила стягувати штрафи за несвоєчасну оплату комуналки.

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Але така відстрочка не позбавляє українців від їх фінансових зобов’язань.

– Я б не радила українцям затягувати з оплатою кредитних та комунальних платежів. Введення карантину може лише відтермінувати виконання взятих на себе зобов’язань, але не звільняє від погашення кредиту чи оплати комунальних послуг у період з 1 березня до 30 квітня, – говорить юрист Ольга Григоренко.

За її словами, якщо у період дії карантину українці будуть свідомо ухилятися від виконання зобов’язань, то після його закінчення вони все одно мають виплатити іпотеки, кредити і оплатити комуналку. Але тепер за два місяці.

– Після карантину все ж доведеться оплатити гігантські платіжки за комунальні послуги, а в банк віднести кругленьку суму, адже в ухваленому Верховною Радою законі йдеться про звільнення від обов’язку сплати неустойки (штрафу, пені) за прострочення сплати згідно з встановленим графіком, а не про те, що хтось повністю звільняється від сплати платежів за кредитом. Отже, рано чи пізно взяті в кредит кошти доведеться повернути і в повному обсязі, – додає юрист.

Нагадаємо, 17 березня Верховна Рада ухвалила закон №3219 про боротьбу з коронавірусом. Серед іншого, банкам забороняється нарахування та стягнення штрафів за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги.