Почти 700 тыс. украинцев потеряли работу из-за карантина в стране, который был введен из-за распространения коронавируса.

Об этом заявил президент Торгово-промышленной палаты Геннадий Чижиков.

— Из этого количества 1 млн человек – это те, кто работал на предприятиях, которые закрылись или прекратили работу на карантин. В результате около 500-700 тыс. человек сейчас не имеют работы, – сказал он.

По его словам, безработица прежде всего коснулась тех, кто работал неофициально. Таких украинцев около 3,5 млн.

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Чижиков рассказал, что до карантина в Украине безработных было около 1,5 млн человек. Сейчас этот показатель вырос до 2-2,2 млн.

Временно не работают 4 млн украинцев.

— Из-за продолжения чрезвычайной ситуации до 24 апреля многие из предпринимателей ставит вопрос: как сейчас зарабатывать деньги в условиях карантина. У большинства из них запас прочности к середине – концу апреля. У среднего и крупного бизнеса запас несколько больше – 2-3 месяца, – сказал он.

К слову, в США за неделю зафиксировали 3,28 млн новых безработных. Эта информация обвалила фондовые рынки, которые продолжили падение стоимости акций и ключевых фондовых индексов.