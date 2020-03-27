Майже 700 тис. українців втратили роботу через карантин в країні, який був введений через поширення коронавірусу.

Про це заявив президент Торгово-промислової палати Геннадій Чижиков.

– З цієї кількості 1 млн осіб – це ті, хто працював на підприємствах, які закрилися або припинили роботу на карантин. В результаті близько 500-700 тис. осіб зараз не мають роботи, – сказав він.

За його словами, безробіття насамперед торкнулося тих, хто працював неофіційно. Таких українців близько 3,5 млн.

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Чижиков розповів, що до карантину в Україні безробітних було близько 1,5 млн осіб. Зараз цей показник зріс до 2-2, 2 млн.

Тимчасово не працюють 4 млн українців.

– Через продовження надзвичайної ситуації до 24 квітня багато хто з підприємців ставить питання: як зараз заробляти гроші в умовах карантину. У більшості з них запас міцності до середини-кінця квітня. У середнього і великого бізнесу запас дещо більший – 2-3 місяці, – сказав він.

До слова, в США за тиждень зафіксували 3,28 млн нових безробітних. Ця інформація обвалила фондові ринки продовжили падіння вартості акцій і ключових фондових індексів.