Во время карантина значительно вырос спрос на услуги курьеров, что логично, ведь украинцы стараются реже выходить на улицу и контактировать с другими людьми.

Но, помимо этого, отмечается востребованность парикмахеров. Спрос на них с начала марта вырос на 61%, отмечает ресурс Kabanchik.ua.

— Популярность услуг парикмахеров объясняется тем, что все салоны закрыты, но потребность в этом сервисе у людей осталась, — рассказывает руководитель отдела маркетинга Kabanchik.ua Ольга Сорока.

Читайте: Акцент на курьеров и удаленку: как карантин повлиял на рынок труда

Кроме того, в этом месяце на 20% вырос спрос на репетиторов, которые могут проводить онлайн-уроки.

Как отмечают в онлайн-сервисе заказа услуг, в марте средний чек за услуги доставки составил 160 грн, что на 16% больше, чем за аналогичный период в феврале. За работу парикмахера украинцы платят в среднем 370 грн, а репетиторам на удаленке — 320 грн.

Подробнее о том, как проходит карантин в Украине, можно прочитать в текстовом онлайне на Фактах ICTV.