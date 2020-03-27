Під час карантину значно зріс попит на послуги кур’єрів, що логічно, адже українці намагаються рідше виходити на вулицю і контактувати з іншими людьми.

Але, крім цього, відзначається затребуваність перукарів. Попит на них з початку березня виріс на 61%, зазначає ресурс Kabanchik.ua.

– Популярність послуг перукарів пояснюється тим, що всі салони закриті, але потреба в цьому сервісі у людей залишилася, – розповідає керівник відділу маркетингу Kabanchik.ua Ольга Сорока.

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Крім того, в цьому місяці на 20% зріс попит на репетиторів, які можуть проводити онлайн-уроки.

Як відзначають в онлайн-сервісі замовлення послуг, в березні середній чек за послуги доставки склав 160 грн, що на 16% більше, ніж за аналогічний період у лютому. За роботу перукаря українці платять в середньому 370 грн, а репетиторів на дистанційці – 320 грн.

Детальніше про те, як проходить карантин в Україні, можна прочитати в текстовому онлайні на Фактах ICTV.