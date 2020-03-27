В Крыму зафиксировано рекордное количество больных с пневмонией

В Крыму с диагнозом ОРВИ в больнице госпитализированы 1,5 тыс пациентов. Более тысячи из них диагностировали пневмонию.

Об этом сообщил министр здравоохранения оккупированного Крыма Игорь Чемоданов.

— У нас госпитализированы с признаками ОРВИ 1447 человек, а именно с пневмонией — 1039 человек. Для Крыма это колоссальное количество, — констатировал Чемонданов.

Министр призвал крымчан не паниковать, поскольку люди продолжают болеть ОРВИ, а это не обязательно коронавирусная инфекция.

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На территории Крымского полуострова зарегистрировано семь подтвержденных случаев инфицирования Covid-19.

Подконтрольный РФ глава Крыма Сергей Аксенов заявил о готовности возбуждения уголовных дел против лиц, которые вернувлись из стран распространения коронавируса, но не сообщили об этом.

Он также призвал усилить надзор за теми гражданами, которые заезжают в Крым через границу с Херсоном.

Напомним, для недопущения распространения коронавируса с 12 марта Украина ввела карантин. Факты ICTV следят за событиями и публикуют последние новости о карантине в Украине.