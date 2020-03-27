У Криму зафіксовано рекордну кількість хворих з пневмонією

В Криму з діагнозом ГРВІ у лікарні госпіталізовано 1,5 тис пацієнтів. Більше тисячі з них діагностували пневмонію.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я окупованого Криму Ігор Чемоданов.

– У нас госпіталізовано з ознаками ГРВІ 1447 осіб, а з пневмонією – 1039 осіб. Для Криму це колосальна кількість, – констатував Чемонданов.

Міністр закликав кримчан не панікувати, оскільки люди продовжують хворіти на ГРВІ, а це не обов’язково коронавірусна інфекція.

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На території Кримського півострова зареєстровано сім підтверджених випадків інфікування Covid-19.

Підконтрольний РФ очільник Криму Сергій Аксьонов заявив про готовність порушення кримінальних справ проти тих осіб, що повернулися з країн поширення коронавірусу, але не повідомили про це.

Він закликав посилити нагляд за тими громадянами, які заїжджають в Крим через кордон з Херсонщиною.

Нагадаємо, для недопущення поширення коронавірусу з 12 березня Україна ввела карантин. Факти ICTV слідкують за подіями та публікують останні новини про карантин в Україні.