АО Укрпошта и украинский интернет-магазин Rozetka.ua на время карантина, до 24 апреля, запускают бесплатную доставку в почтовые отделения.

— Впереди — длинные выходные и, конечно, особенно сейчас, в сложное время, нет ничего лучше, чем бесплатно. Поэтому совместно с Rozetka.ua запускаем на время карантина бесплатную доставку в отделения Укрпошты, — сообщил гендиректор Укрпошты Игорь Смелянский.

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Также Укрпошта отменила комиссию на услугу денежных переводов с адресной доставкой.

Ранее Факты ICTV писали, что Укрпочта до окончания карантина бесплатно будет доставлять посылки в больницы. Для областных центров отправления могут быть весом до 30 кг, для регионов — 5 кг.