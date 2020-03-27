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Факты / Украина

Укрпошта и Rozetka запускают бесплатную доставку в отделения

АО Укрпошта и украинский интернет-магазин Rozetka.ua на время карантина, до 24 апреля, запускают бесплатную доставку в почтовые отделения.

— Впереди — длинные выходные и, конечно, особенно сейчас, в сложное время, нет ничего лучше, чем бесплатно. Поэтому совместно с Rozetka.ua запускаем на время карантина бесплатную доставку в отделения Укрпошты, — сообщил гендиректор Укрпошты Игорь Смелянский.

Читайте: Список и цены на продукты и товары, которые бесплатно доставляет Укрпочта

Также Укрпошта отменила комиссию на услугу денежных переводов с адресной доставкой.

Ранее Факты ICTV писали, что Укрпочта до окончания карантина бесплатно будет доставлять посылки в больницы. Для областных центров отправления могут быть весом до 30 кг, для регионов — 5 кг.

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