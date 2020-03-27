АТ Укрпошта та український інтернет-магазин Rozetka.ua на час карантину, до 24 квітня, запускають безкоштовну доставку в поштові відділення.

– Попереду – довгі вихідні і, звичайно, особливо зараз, у складний час, немає нічого кращого, ніж безкоштовне. Тому спільно з Rozetka.ua запускаємо на час карантину безкоштовну доставку у відділення Укрпошти, – повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

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Також Укрпошта скасувала комісію на послугу грошових переказів з адресною доставкою.

Раніше Факти ICTV писали, що Укрпошта до закінчення карантину безкоштовно доставлятиме посилки до лікарень. Для обласних центрів відправлення можуть бути вагою до 30 кг, для регіонов – 5 кг.