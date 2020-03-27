Банки в Украине усиливают меры безопасности на период карантина из-за коронавируса, в частности, временно закрывают часть отделений, сокращают время работы, вводят санитарные часа, просят клиентов пользоваться масками и ожидать своей очереди на улице.

Читайте: Банкоматы в Украине работают в обычном режиме — НБУ

ПУМБ

Временно закрыл почти 22% отделений (45 с 208 зарегистрированных).

Банк приостановил оформление кредитов наличными и кредитных карт.

Также ПУМБ ввел две дополнительных перерывы на санчас с 11.00 до 11.15, с 16.00 до 16.15) и перерыв с 13.00 до 14.00.

Ощадбанк

Временно закрыл более 14% отделений (работает менее 2 тыс. из 2,3 тыс. зарегистрированных).

Отделения работают по сокращенному графику, в некоторых установлено разное время приема пожилых людей и других клиентов. Также введены санчасы.

Банк Пивденный

С 30 марта в отделения запрещается вход без маски или с симптомами простуды.

Банк временно закрыл 22 из 98 отделений и сократил рабочий день с 10.00 до 16.30 с тремя санчасами 11.00 — 11.15, 13.00 — 14.00, 15.45 — 16.00).

В отделениях банка не могут обслуживаться не более пяти клиентов, а сотрудники работают в масках и резиновых перчатках.

Укрсиббанк

Временно закрыл 45% отделений.

Сократил график работы с 10.00 до 16.00, ввел санчас, ограничил допустимое количество клиентов в отделении пятью, не позволяет находиться в отделении без маски.

Укрэксимбанк

Принимает клиентов в центральном отделении в Киеве только по предварительной записи.

Сократил часы работы в 13 отделениях и ввел обязательное использование масок для клиентов.

Приоритетное обслуживание пожилых людей с 9.00 до 10.00. Банк предупредил о дополнительных санчасах и ограничениях количества людей в помещении.

ОТП Банк

Отказывает в обслуживании клиентам без защитных масок или с симптомами заболевания.

Банк перевел отделения на сокращенный график работы с 9.00 до 17.00 и ввел санчас.

Креди Агриколь Банк

С 24 марта приостановил прием коммунальных платежей от физических лиц в кассах отделений.

Банк уменьшил количество работающих сотрудников сервиса Mastercard Concierge.

Временно закрыл 17 отделений из 150 Остальные работают только в будние дни с 9.00 до 17.00 с перерывом на санчас с 13.00 до 14.00.

Сбербанк

Временно закрыл восемь отделений (из 106 зарегистрированных).

Принимает клиентов только в будние дни до 16.00.

Банк Восток

Приостановил работу четырех отделений в Одессе, три в Киеве и двух в Харькове из 40 в Украине.

Остальные отделения, за исключением трех в Одессе, работают только в будние дни с 10.00 до 17.00.

Банк Кредит Днепр

Не пускает в отделения клиентов без масок или с признаками заболевания.

Банк временно приостановил работу информационно-консультационных центров (ИКЦ), скорректировал график работы отделений (большинство из 10.00 до 17.00, кассы — с 10.00 до 16.00), ввел технологические перерывы для проветривания, дезинфекции и влажной уборки отделений.

Банк временно сократил количество работающих отделений до 15 из 36.

Мегабанк

С 21 марта временно приостановил работу 40 подразделений в Харькове, а с 23 марта — еще в 23 отделениях по всей Украине из 158.

Банк сократил график работы для харьковских подразделений на час.

Правэкс Банк

Перевел семь отделений банка в режим работы по средам.

Банк анонсировал введение обслуживания по предварительной записи, отметив, что пока большая часть отделений работает только в будни с 10.00 до 16.00.

Ограничил максимальное количество клиентов в отделении до трех, вход без маски запрещено.

Идея Банк

Временно остановил работу 10 отделений. Для других 72 банк сократил график работы с 10.00 до 17.00.

Клиентов с видимыми признаками заболевания банк не будет обслуживать.

Финучреждение ввело дополнительные санчасы, в отделениях могут обслуживаться не более пяти человек.

Индустриалбанк

Ограничения на пребывание клиентов в отделениях: до пяти человек, сохраняя дистанцию ​​1,5 м.

Банк сократил режим работы отделений в будние дни с 9.00 до 17.00.

Глобус Банк

Приостановил работу шести отделений в Киеве и Киевской области.

Банк принимает клиентов только в будние дни с 10:00 до 16:00.

Райффайзен банк Аваль

Приостановил работу 71 отделения из 496, наполовину сокращает количество персонала в последних.

Ввел обслуживание в отделениях по записи.

Банк убрал комиссию со всех платежей, которые осуществляются с помощью IBAN для содействия переходу населения на cashless.

ПриватБанк

Ввел санитарный час с 12.30 до 13.30 в своих отделениях.

Альфа Банк

Сократил часы работы, ввел санпереривы и установил для посетителей условия: обработка рук, соблюдение дистанции и ожидание очереди на улице.

Клиентов без масок или с симптомами заболевания не обслуживают.

Приостановил работу 45 из 247 отделений.

Укргазбанк

Обслуживает только клиентов в масках.

Максимум в отделении может находиться одновременно до пяти клиентов.

Кредобанк

Сократил часы с 10.00 до 16.30.

Ввел два перерыва на дезинфекцию и ограничения на количество человек в отделении.

ТАСкомбанк

Банк работает только в будни с 10.00 до 16.00, в них могут находиться до пяти клиентов.

Банк Инвестиций и сбережений

Сократил режим работы отделений: в будние дни — с 10.00 до 17.00, ввел перерыв на санчас.

Напомним, ранее сайт Факты ICTV рассказал о том, могут ли украинцы не выплачивать кредиты и ипотеки на время карантина и чем игнорирование своих финансовых обязательств может обернуться в мае.