Банки в Украине усиливают меры безопасности на период карантина из-за коронавируса, в частности, временно закрывают часть отделений, сокращают время работы, вводят санитарные часа, просят клиентов пользоваться масками и ожидать своей очереди на улице.
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ПУМБ
- Временно закрыл почти 22% отделений (45 с 208 зарегистрированных).
- Банк приостановил оформление кредитов наличными и кредитных карт.
- Также ПУМБ ввел две дополнительных перерывы на санчас с 11.00 до 11.15, с 16.00 до 16.15) и перерыв с 13.00 до 14.00.
Ощадбанк
- Временно закрыл более 14% отделений (работает менее 2 тыс. из 2,3 тыс. зарегистрированных).
- Отделения работают по сокращенному графику, в некоторых установлено разное время приема пожилых людей и других клиентов. Также введены санчасы.
Банк Пивденный
- С 30 марта в отделения запрещается вход без маски или с симптомами простуды.
- Банк временно закрыл 22 из 98 отделений и сократил рабочий день с 10.00 до 16.30 с тремя санчасами 11.00 — 11.15, 13.00 — 14.00, 15.45 — 16.00).
- В отделениях банка не могут обслуживаться не более пяти клиентов, а сотрудники работают в масках и резиновых перчатках.
Укрсиббанк
- Временно закрыл 45% отделений.
- Сократил график работы с 10.00 до 16.00, ввел санчас, ограничил допустимое количество клиентов в отделении пятью, не позволяет находиться в отделении без маски.
Укрэксимбанк
- Принимает клиентов в центральном отделении в Киеве только по предварительной записи.
- Сократил часы работы в 13 отделениях и ввел обязательное использование масок для клиентов.
- Приоритетное обслуживание пожилых людей с 9.00 до 10.00. Банк предупредил о дополнительных санчасах и ограничениях количества людей в помещении.
ОТП Банк
- Отказывает в обслуживании клиентам без защитных масок или с симптомами заболевания.
- Банк перевел отделения на сокращенный график работы с 9.00 до 17.00 и ввел санчас.
Креди Агриколь Банк
- С 24 марта приостановил прием коммунальных платежей от физических лиц в кассах отделений.
- Банк уменьшил количество работающих сотрудников сервиса Mastercard Concierge.
- Временно закрыл 17 отделений из 150 Остальные работают только в будние дни с 9.00 до 17.00 с перерывом на санчас с 13.00 до 14.00.
Сбербанк
- Временно закрыл восемь отделений (из 106 зарегистрированных).
- Принимает клиентов только в будние дни до 16.00.
Банк Восток
- Приостановил работу четырех отделений в Одессе, три в Киеве и двух в Харькове из 40 в Украине.
- Остальные отделения, за исключением трех в Одессе, работают только в будние дни с 10.00 до 17.00.
Банк Кредит Днепр
- Не пускает в отделения клиентов без масок или с признаками заболевания.
- Банк временно приостановил работу информационно-консультационных центров (ИКЦ), скорректировал график работы отделений (большинство из 10.00 до 17.00, кассы — с 10.00 до 16.00), ввел технологические перерывы для проветривания, дезинфекции и влажной уборки отделений.
- Банк временно сократил количество работающих отделений до 15 из 36.
Мегабанк
- С 21 марта временно приостановил работу 40 подразделений в Харькове, а с 23 марта — еще в 23 отделениях по всей Украине из 158.
- Банк сократил график работы для харьковских подразделений на час.
Правэкс Банк
- Перевел семь отделений банка в режим работы по средам.
- Банк анонсировал введение обслуживания по предварительной записи, отметив, что пока большая часть отделений работает только в будни с 10.00 до 16.00.
- Ограничил максимальное количество клиентов в отделении до трех, вход без маски запрещено.
Идея Банк
- Временно остановил работу 10 отделений. Для других 72 банк сократил график работы с 10.00 до 17.00.
- Клиентов с видимыми признаками заболевания банк не будет обслуживать.
- Финучреждение ввело дополнительные санчасы, в отделениях могут обслуживаться не более пяти человек.
Индустриалбанк
- Ограничения на пребывание клиентов в отделениях: до пяти человек, сохраняя дистанцию 1,5 м.
- Банк сократил режим работы отделений в будние дни с 9.00 до 17.00.
Глобус Банк
- Приостановил работу шести отделений в Киеве и Киевской области.
- Банк принимает клиентов только в будние дни с 10:00 до 16:00.
Райффайзен банк Аваль
- Приостановил работу 71 отделения из 496, наполовину сокращает количество персонала в последних.
- Ввел обслуживание в отделениях по записи.
- Банк убрал комиссию со всех платежей, которые осуществляются с помощью IBAN для содействия переходу населения на cashless.
ПриватБанк
- Ввел санитарный час с 12.30 до 13.30 в своих отделениях.
Альфа Банк
- Сократил часы работы, ввел санпереривы и установил для посетителей условия: обработка рук, соблюдение дистанции и ожидание очереди на улице.
- Клиентов без масок или с симптомами заболевания не обслуживают.
- Приостановил работу 45 из 247 отделений.
Укргазбанк
- Обслуживает только клиентов в масках.
- Максимум в отделении может находиться одновременно до пяти клиентов.
Кредобанк
- Сократил часы с 10.00 до 16.30.
- Ввел два перерыва на дезинфекцию и ограничения на количество человек в отделении.
ТАСкомбанк
- Банк работает только в будни с 10.00 до 16.00, в них могут находиться до пяти клиентов.
Банк Инвестиций и сбережений
- Сократил режим работы отделений: в будние дни — с 10.00 до 17.00, ввел перерыв на санчас.
Напомним, ранее сайт Факты ICTV рассказал о том, могут ли украинцы не выплачивать кредиты и ипотеки на время карантина и чем игнорирование своих финансовых обязательств может обернуться в мае.