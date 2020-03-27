Банки в Україні посилюють заходи безпеки на період карантину через коронавірус, зокрема, тимчасово закривають частину відділень, скорочують час роботи, вводять санітарні години, просять клієнтів користуватися масками та очікувати своєї черги на вулиці.

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ПУМБ

Тимчасово закрив майже 22% відділень (45 із 208 зареєстрованих).

Банк призупинив оформлення кредитів готівкою та кредитних карток.

Також ПУМБ ввів дві додаткових перерви на сангодину із 11.00 до 11.15, із 16.00 до 16.15) і перерву з 13.00 до 14.00.

Ощадбанк

Тимчасово закрив понад 14% відділень (працює менше 2 тис. із 2,3 тис. зареєстрованих).

Відділення працюють за скороченим графіком, у деяких встановлено різний час прийому літніх людей та інших клієнтів. Також введені сангодини.

Банк Південний

З 30 березня у відділення забороняється вхід без маски або з симптомами застуди.

Банк тимчасово закрив 22 із 98 відділень і скоротив робочий день з 10.00 до 16.30 з трьома сангодинами 11.00 – 11.15, 13.00 – 14.00, 15.45 – 16.00).

У відділення банку не можуть обслуговуватися понад п’ять клієнтів, а співробітники працюють у масках та гумових рукавичках.

Укрсиббанк

Тимчасово закрив 45% відділень.

Скоротив графік роботи з 10.00 до 16.00, ввів сангодину, обмежив допустиму кількість клієнтів у відділенні п’ятьма, не дозволяє перебувати у відділенні без маски.

Укрексімбанк

Приймає клієнтів у центральному відділенні в Києві лише за попереднім записом.

Скоротив години роботи у 13 відділеннях і ввів обов’язкове використання масок для клієнтів.

Пріоритетне обслуговування для осіб похилого віку з 9.00 до 10.00. Банк попередив про додаткові сангодини та обмеження кількості людей у приміщенні.

ОТП Банк

Відмовляє в обслуговуванні клієнтам без захисних масок або із симптомами захворювання.

Банк перевів відділення на скорочений графік роботи з 9.00 до 17.00 та ввів сангодину.

Креді Агріколь Банк

З 24 березня призупинив прийом комунальних платежів від фізосіб у касах відділень.

Банк зменшив кількість працюючих співробітників сервісу Mastercard Concierge.

Тимчасово закрив 17 відділень із 150. Решта працюють лише в будні дні з 9.00 до 17.00 з перервою на сангодину з 13.00 до 14.00.

Сбербанк

Тимчасово закрив вісім відділень (із 106 зареєстрованих).

Приймає клієнтів лише в будні дні до 16.00

Банк Восток

Призупинив роботу чотирьох відділень в Одесі, трьох у Києві і двох у Харкові із 40 в Україні.

Решта відділень, за винятком трьох в Одесі, працюватимуть лише в будні дні з 10.00 до 17.00.

Банк Кредит Дніпро

Не пускає до відділень клієнтів без масок або з ознаками захворювання.

Банк тимчасово призупинив роботу інформаційно-консультаційних центрів (ІКЦ), скорегував графік роботи відділень (більшість із 10.00 до 17.00, каси – з 10.00 до 16.00), ввів технологічні перерви для провітрювання, дезінфекції та вологого прибирання відділень.

Банк тимчасово скоротив кількість працюючих відділень до 15 із 36.

Мегабанк

З 21 березня тимчасово призупинив роботу 40 підрозділів у Харкові, а з 23 березня – ще у 23 відділеннях по всій Україні з 158.

Банк скоротив графік роботи для харківських підрозділів на 1 годину.

Правекс Банк

Перевів сім відділень банку в режим роботи щосереди.

Банк анонсував введення обслуговування за попереднім записом, зазначивши, що поки велика частина відділень працює лише в будні з 10.00 до 16.00.

Обмежив максимальну кількість клієнтів у відділенні до трьох, вхід без маски заборонено.

Ідея Банк

Тимчасово зупинив роботу 10 відділень. Для інших 72 банк скоротив графік роботи з 1000 до 1700.

Клієнтів із видимими ознаками захворювання банк не обслуговуватиме.

Фінустанова ввела додаткові сангодини, у відділеннях можуть обслуговуватись не більше п’яти осіб.

Індустріалбанк

Обмеження на перебування клієнтів у відділеннях: до п’яти осіб, зберігаючи дистанцію 1,5 м.

Банк скоротив режим роботи відділень у будні дні з 9.00 до 17.00.

Глобус Банк

Призупинив роботу шести відділень в Києві та Київській області.

Банк приймає клієнтів тільки в будні дні з 10:00 до 16:00.

Райффайзен банк Аваль

Призупинив роботу 71 відділення із 496, наполовину скорочує кількість персоналу в останніх.

Запровадила обслуговування у відділеннях за записом.

Банк прибрав комісію з усіх платежів, які здійснюються за допомогою IBAN для сприяння переходу населення на cashless.

ПриватБанк

Ввів санітарну годину з 12.30 до 13.30 у своїх відділеннях.

Альфа Банк

Скоротив години роботи, ввів санперериви і встановив для відвідувачів умови: обробка рук, дотримання дистанції та очікування черги на вулиці.

Клієнтів без масок або з симптомами захворювання не обслуговують.

Призупинив роботу 45 із 247 відділень.

Укргазбанк

Обслуговує лише клієнтів в масках.

Максимум у відділенні може перебувати одночасно до п’яти клієнтів.

Кредобанк

Скоротив години з 10.00 до 16.30.

Ввів дві перерви на дезінфекцію та обмеження на кількість осіб у відділенні.

ТАСкомбанк

Банк працює лише у будні з 10.00 до 16.00, у них можуть перебувати до п’яти клієнтів.

Банк Інвестицій та заощаджень

Скоротив режим роботи відділень: у будні дні – з 10.00 до 17.00, ввів перерву на сангодину.

Нагадаємо, раніше сайт Факти ICTV розповів про те, чи можуть українці не виплачувати кредити та іпотеки на час карантину та чим ігнорування своїх фінансових зобов’язань може обернутися у травні.