Заступник генпрокурора Трепак йде у відставку

Заступник генерального прокурора Віктор Трепак підтвердив, що подав у відставку.

– Так, це правда. Я подав заяву. Вже немає сенсу просто. Працюю до понеділка, – заявив Трепак.

27 березня низка ЗМІ написала, що генпрокурор Ірина Венедіктова відсторонила Трепака від всіх справ, розслідуванням яких займається СБУ. Йдеться також про справу про напад на активістку Катерину Гандзюк і справи Майдану.

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Однак Венедіктова розповіла, що Департаментом нагляду за спеціальними органами правопорядку керуватиме заступник генпрокурора Олексій Симоненко, а Трепак займатиметься іншими справами, які були закріплені за ним.

Віктор Трепак – учасник бойових дій на Донбасі. З 2015 до 2016 року він обіймав посаду першого заступника голови СБУ. 8 жовтня 2019 року Руслан Рябошапка призначив його заступником генпрокурора.

Раніше Факти ICTV писали, що 17 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні підтримала кандидатуру Ірини Венедіктової на пост генерального прокурора України.