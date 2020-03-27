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Факти / Україна

Заступник генпрокурора Трепак йде у відставку

Заступник генерального прокурора Віктор Трепак підтвердив, що подав у відставку.

– Так, це правда. Я подав заяву. Вже немає сенсу просто. Працюю до понеділка, – заявив Трепак.

27 березня низка ЗМІ написала, що генпрокурор Ірина Венедіктова відсторонила Трепака від всіх справ, розслідуванням яких займається СБУ. Йдеться також про справу про напад на активістку Катерину Гандзюк і справи Майдану.

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Однак Венедіктова розповіла, що Департаментом нагляду за спеціальними органами правопорядку керуватиме заступник генпрокурора Олексій Симоненко, а Трепак займатиметься іншими справами, які були закріплені за ним.

Віктор Трепак – учасник бойових дій на Донбасі. З 2015 до 2016 року він обіймав посаду першого заступника голови СБУ. 8 жовтня 2019 року Руслан Рябошапка призначив його заступником генпрокурора.

Раніше Факти ICTV писали, що 17 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні підтримала кандидатуру Ірини Венедіктової на пост генерального прокурора України.

Джерело: LB.ua

Фото: УНІАН

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