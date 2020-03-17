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Факты / Украина / Общество

Рада дала согласие на назначение Венедиктовой генеральным прокурором

17 марта Верховная Рада на внеочередном заседании поддержала кандидатуру Ирины Венедиктовой на пост генерального прокурора Украины.

За проголосовало 269 депутатов. Не поддержали назначение депутаты фракций Европейская солидарность и Голос.

До этого Ирина Венедиктова три месяца была и.о. главы Государственного бюро расследований.

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Новая генпрокурор поблагодарила президента и депутатов за доверие и пообещала не продавать и не сливать громкие дела.

Ирина Венедиктова - Генеральный прокурор Украины

— В первую очередь мы займемся аудитом всех застоявшихся дел и уголовных производств.

Генпрокурор Ирина Венедиктова ответила на вопросы народных депутатов. Она заявила, что поддерживает отмену закона об амнистии участников Майдана.

— Политических преследований в Украине нет. А воры будут сидеть в тюрьме.

Напомним, на посту главы Офиса генпрокурора Венедиктова заменила Руслана Рябошапку, за увольнение которого Верховная Рада проголосовала 5 марта.

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