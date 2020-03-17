17 марта Верховная Рада на внеочередном заседании поддержала кандидатуру Ирины Венедиктовой на пост генерального прокурора Украины.
За проголосовало 269 депутатов. Не поддержали назначение депутаты фракций Европейская солидарность и Голос.
До этого Ирина Венедиктова три месяца была и.о. главы Государственного бюро расследований.
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Новая генпрокурор поблагодарила президента и депутатов за доверие и пообещала не продавать и не сливать громкие дела.
— В первую очередь мы займемся аудитом всех застоявшихся дел и уголовных производств.
Генпрокурор Ирина Венедиктова ответила на вопросы народных депутатов. Она заявила, что поддерживает отмену закона об амнистии участников Майдана.
— Политических преследований в Украине нет. А воры будут сидеть в тюрьме.
Напомним, на посту главы Офиса генпрокурора Венедиктова заменила Руслана Рябошапку, за увольнение которого Верховная Рада проголосовала 5 марта.