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Факты / Украина / Общество

Карантин в Виннице: полиция ограничила въезды в город

С 20.00 въехать в Винницу можно с киевского, немировского и хмельницкого направлений, предупреждает полиция об усилении карантинных мероприятий.

— Сегодня, 28 марта, с 20.00 ограничены въезды в Винницу. На въездах в областной центр работают карантинные посты, на которых несут службу полицейские, медики, представители ГСЧС и Нацгвардии. Водителей предупреждают о карантинных мероприятиях, будут делать скрининг температуры водителям и пассажирам, а также дезинфекцию транспортных средств, — говорится в сообщении.

Правоохранители просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также ограничить свое передвижение.

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По состоянию на 28 марта на территории Винничкой области у 23 человек диагностирован коронавирус, в частности, у двух детей. Образцы материалов еще от 16 больных исследуются.

Ранее Факты ICTV сообщали о ситуации с коронавирусом в Украине за 28 марта. Количество инфицированных растет, пятеро граждан выздоровели и еще восемь умерли.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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