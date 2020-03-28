Карантин у Вінниці: поліція обмежила в’їзди до міста

З 20.00 в’їхати до Вінниці можна з київського, немирівського та хмельницького напрямків, попереджає поліція про посилення карантинних заходів.

– Сьогодні, 28 березня, з 20.00 обмежені в’їзди у Вінницю. На в’їздах у обласний центр працюють карантинні пости, на яких несуть службу поліцейські, медики, представники ДСНС та Нацгвардії. Водіїв попереджають про карантинні заходи, робитимуть скринінг температури водіям та пасажирам та дезінфекцію транспортних засобів, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці просять з розумінням поставитись до тимчасових незручностей, а також обмежити своє пересування.

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Станом на 28 березня на території Вінницької області у 23 осіб діагностовано коронавірус, зокрема, у двох дітей. Зразки матеріалів ще від 16 хворих досліджуються.

Раніше Факти ICTV повідомляли про ситуацію з коронавірусом в Україні за 28 березня. Кількість інфікованих зростає, п’ятеро громадян одужали і ще восьмеро померли.