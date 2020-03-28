На время карантина в Киеве стоматологи будут предоставлять только неотложную помощь

Штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации в Киеве соответствующим распоряжением ограничил предоставление стоматологических услуг на время карантина с целью предотвращения распространения коронавируса.

— Деятельность субъектов хозяйствования, которая предусматривает предоставление стоматологических услуг, а именно: ортодонтия, ортодонтическая стоматология, хирургическая стоматология, терапевтическая стоматология, детская стоматология, должно быть временно ограничено. Конечно же, кроме неотложных случаев, — отметил советник мэра Киева, секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко.

По его словам, это необходимо для безопасности врачей и пациентов, поскольку человек может не подозревать, что инфицирован, и переносить болезнь в легкой форме.

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В то же время решение о неотложности в каждом конкретном случае будет принимать непосредственно врач-стоматолог.

Напомним, по состоянию на утро 28 марта в Киеве 74 человека имеют диагноз Covid-19.