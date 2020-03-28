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Факти / Україна / Суспільство

На час карантину у Києві стоматологи надаватимуть лише невідкладну допомогу

Штаб з ліквідації надзвичайної ситуації у Києві відповідним розпорядженням обмежив надання стоматологічних послуг на час карантину з метою запобігання поширенню коронавірусу.

– Діяльність суб’єктів господарювання, яка передбачає надання стоматологічних послуг, а саме: ортодонтія, ортодонтична стоматологія, хірургічна стоматологія, терапевтична стоматологія, дитяча стоматологія, має бути тимчасово обмежена. Звичайно ж, окрім невідкладних випадків, – зазначив радник мера Києва, секретар Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимир Бондаренко.

За його словами, це необхідно для безпеки лікарів та пацієнтів, адже людина може не підозрювати, що інфікована, і переносити хворобу у легкій формі.

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Водночас рішення про невідкладність у кожному конкретному випадку ухвалюватиме безпосередньо лікар-стоматолог.

Нагадаємо, станом на ранок 28 березня у Києв 74 особи мають діагноз Covid-19.

Джерело: КМДА

Фото: Dreamstime

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