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Факты / Украина

Украина хочет легализировать гидроксихлорохин и ищет источники поставок — Радуцкий

Украина ищет возможность импорта препаратов с действующим веществом гидроксихлорохин, которые во время первых исследований продемонстрировали эффективность в лечении Covid-19.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

По его словам, в парламенте планируют принять закон, который разрешит применение гидроксихлорохина в нашей стране.

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— Сегодня мы ищем этот препарат по миру, страны запретили его экспорт, считают его стратегическим, — сказал Радуцкий и добавил, что в Киеве ждут ответа из Индии, в которой также производят препарат.

Напомним, французские ученые заявили об обнадеживающих клинических исследованиях эффективности применения гидроксихлорохина в сочетании с антибиотиком азитромицином для лечения нового коронавируса.

Источник: Интерфакс-Украина

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