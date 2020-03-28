Україна хоче легалізувати гідроксихлорохін і шукає джерела постачань – Радуцький

Україна шукає можливість імпорту препаратів із діючою речовиною гідроксихлорохін, які під час перших досліджень продемонстрували ефективність у лікуванні Covid-19.

Про це повідомив глава комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

За його словами, у парламенті планують ухвалили закон, який дозволить застосування гідроксихлорохіну в нашій країні.

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– Нині ми шукаємо цей препарат у світі, країни заборонили його експорт, вважають його стратегічним, – сказав Радуцький та додав, що у Києві чекають відповіді з Індії, в якій також виробляють препарат.

Нагадаємо, французькі вчені заявили про обнадійливі клінічні дослідження ефективності застосування гідроксихлорохіну в поєднанні з антибіотиком азитроміцином для лікування нового коронавірусу.