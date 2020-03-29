Українців, що прибувають з-за кордону, відправлятимуть на обов’язкову обсервацію

Українців, які повернулися з-за кордону, забиратимуть на обов’язкову обсервацію.
Про це заявив глава МВС Арсен Аваков в ефірі одного з телеканалів.
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За його словами, будуть спеціальні авіарейси, якими заберуть людей з В’єтнама, Бангкока та з далеких країн.
– Але буде інший режим. Літак прилетить, всі ці люди пройдуть перевірку, і обсервацію примусову. І тільки потім – тест, і потім вони йдуть на свободу. Тобто, ми трохи посилили режим навіть для своїх громадян, – сказав Аваков.
Нагадаємо, уряд продовжив карантин і оголосив в Україні надзвичайну ситуацію до 24 квітня.
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