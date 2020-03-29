По состоянию на 29 марта в мире коронавируса инфицировано 664 695 человек. Из них излечилось 140 156 человек, а 30 847 пациентов умерли.

Самое большое количество случаев зафиксировали в США — 124 464 больных.

В Европе лидером по количеству заражений является Италия, в которой 92 472 инфицированных.

В материковом Китае зарегистрировано 82 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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По состоянию на 29 марта общее количество больных коронавирусом в Украине достигло 356 человек, девять умерли и пятеро выздоровели.

Сейчас коронавирусную болезнь выявлено во всех областях Украины, кроме Кировоградской.

Напомним, правительство продлило карантин и объявило в Украине чрезвычайную ситуации до 24 апреля.