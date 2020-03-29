Эвакуированные украинцы должны проходить обсервацию — решение Кабмина

Кабинет министров принял решение об обязательности обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы.

— Только правительство приняло решение об обязательности соблюдения режима обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы, — заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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Ранее президент Украины заявил, что все украинцы после возвращения из-за границы будут проходить обязательную двухнедельную обсервацию из-за угрозы распространения коронавируса.

Напомним, по состоянию на 22.00 29 марта в Украине 475 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Также зафиксировано 10 летальных случаев от коронавируса. В общем шесть человек уже выздоровели.