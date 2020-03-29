Евакуйовані українці повинні проходити обсервацію – рішення Кабміну

Кабінет міністрів ухвалив рішення про обов’язковість обсервації для тих українців, які повертаються з-за кордону.

– Щойно уряд ухвалив рішення про обов’язковість дотримання режиму обсервації для тих українців, які повертаються з-за кордону, – заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

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Раніше президент України заявив, що всі українці після повернення з-за кордону проходитимуть обов’язкову двотижневу обсервацію через загрозу поширення коронавірусу.

Нагадаємо, станом на 22.00 29 березня в Україні 475 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. Також зафіксовано 10 летальних випадків від коронавірусу. Загалом шість людей вже одужали.