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Факты / Украина

Отставка главы Минздрава: Емец не писал заявление

Пресс-секретарь министра здравоохранения Ильи Емца Артем Дехтяренко заявил, что по состоянию на вечер пятницы, 27 марта, Илья Емец не писал никаких документов по собственному желанию, чтобы в отставку.

Из той информации, которой я владею, министр собирается работать дальше, — отметил Дехтяренко.

Читайте: Замгенпрокурора Трепак уходит в отставку

Впоследствии в пресс-службе добавили, что на 20.30, 29 марта, Емец не писал заявления об отставке.

Напомним,  народный депутат от ЕС Ирина Геращенко сообщила, что министр здравоохранения Илья Емец и глава Министерства финансов Игорь Уманский подали в отставку.

Источник: Новое время

Фото: Правительственный портал

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