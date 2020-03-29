Відставка очільника МОЗ: Ємець не писав заяву

Прес-секретар міністра охорони здоров’я Іллі Ємця Артем Дехтяренко заявив, що станом на вечір п’ятниці, 27 березня, Ілля Ємець не писав жодних документів щодо власного бажання, аби піти у відставку.
– З тієї інформації, якою я володію, міністр збирається працювати далі, – зазначив Дехтяренко.
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Згодом у прес-службі додали, що станом на 20.30, 29 березня, Ємець не писав заяву про відставку.
Нагадаємо, 29 березня народний депутат від ЄС Ірина Геращенко повідомила, що міністр охорони здоров’я Ілля Ємець та очільник Міністерства фінансів Ігор Уманський подали у відставку.
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