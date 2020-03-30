Карантин в Одессе: в области ввели пропускные посты

С 30 марта в Одесской области начнут действовать карантинные посты.
Такое решение принято для предотвращения заноса и распространения на территории региона острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом Covid-19.
Двенадцать карантинных пунктов пропуска установят на въездах в область со стороны Николаевской, Кировоградской и Винницкой областей, еще одиннадцать — на въездах непосредственно в Одессу и три — на территории Беляевского, Измаильского и Белгород-Днестровского районов.
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Дежурят полиция и медики: в Одесской области начали действовать карантинные посты / 3 фотографии
На постах вместе с полицейскими будут дежурить медики, а также, при необходимости — представители Национальной гвардии, Вооруженных сил Украины и ГСЧС.
— Прежде всего хочу напомнить, что в период карантина установленный порядок перемещения граждан по территории области, согласно которому движение разрешается только личным транспортом.
Перевозки людей, работающих на объектах критической инфраструктуры и жизнеобеспечения, осуществляется в четко организованном режиме и в соответствии с выданным разрешением. Любые другие пассажирские перевозки, в том числе рейсовые автобусные, запрещены, — отметил заместитель начальника ГУНП в Одесской области Сергей Махотин.
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На карантинных постах полицейские будут контролировать, чтобы перевозки людей осуществлялись в четко установленном режиме, с соблюдением всех установленных ограничений.
— Во время проверки транспортных средств особое внимание будут обращать на автомобили с иностранной регистрацией и на те, которые зарегистрированы в других областях. С гражданами будет проводиться разъяснительная работа, — добавил он.
Напомним, по состоянию на 10.00 30 марта в Украине зафиксировано 480 случаев коронавируса, из них — 11 летальных, 6 пациентов выздоровели.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
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