Карантин в Одессе: в области ввели пропускные посты







Дежурят полиция и медики: в Одесской области начали действовать карантинные посты / 3 фотографии

На постах вместе с полицейскими будут дежурить медики, а также, при необходимости — представители Национальной гвардии, Вооруженных сил Украины и ГСЧС.

— Прежде всего хочу напомнить, что в период карантина установленный порядок перемещения граждан по территории области, согласно которому движение разрешается только личным транспортом. Перевозки людей, работающих на объектах критической инфраструктуры и жизнеобеспечения, осуществляется в четко организованном режиме и в соответствии с выданным разрешением. Любые другие пассажирские перевозки, в том числе рейсовые автобусные, запрещены, — отметил заместитель начальника ГУНП в Одесской области Сергей Махотин.

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На карантинных постах полицейские будут контролировать, чтобы перевозки людей осуществлялись в четко установленном режиме, с соблюдением всех установленных ограничений.

— Во время проверки транспортных средств особое внимание будут обращать на автомобили с иностранной регистрацией и на те, которые зарегистрированы в других областях. С гражданами будет проводиться разъяснительная работа, — добавил он.

Напомним, по состоянию на 10.00 30 марта в Украине зафиксировано 480 случаев коронавируса, из них — 11 летальных, 6 пациентов выздоровели.