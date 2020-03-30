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Факты / Украина

Дежурят полиция и медики: в Одесской области начали действовать карантинные посты

С 30 марта в Одесской области начнут действовать карантинные посты.

Такое решение принято для предотвращения заноса и распространения на территории региона острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом Covid-19.

Двенадцать карантинных пунктов пропуска установят на въездах в область со стороны Николаевской, Кировоградской и Винницкой областей, еще одиннадцать — на въездах непосредственно в Одессу и три — на территории Беляевского, Измаильского и Белгород-Днестровского районов.

  • Карантин в Одессе: в области ввели пропускные посты
  • Карантин в Одессе: в области ввели пропускные посты
  • Карантин в Одессе: в области ввели пропускные посты
  • Карантин в Одессе: в области ввели пропускные посты
  • Карантин в Одессе: в области ввели пропускные посты
  • Карантин в Одессе: в области ввели пропускные посты
Дежурят полиция и медики: в Одесской области начали действовать карантинные посты / 3 фотографии

На постах вместе с полицейскими будут дежурить медики, а также, при необходимости — представители Национальной гвардии, Вооруженных сил Украины и ГСЧС.

— Прежде всего хочу напомнить, что в период карантина установленный порядок перемещения граждан по территории области, согласно которому движение разрешается только личным транспортом.

Перевозки людей, работающих на объектах критической инфраструктуры и жизнеобеспечения, осуществляется в четко организованном режиме и в соответствии с выданным разрешением. Любые другие пассажирские перевозки, в том числе рейсовые автобусные, запрещены, — отметил заместитель начальника ГУНП в Одесской области Сергей Махотин.

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На карантинных постах полицейские будут контролировать, чтобы перевозки людей осуществлялись в четко установленном режиме, с соблюдением всех установленных ограничений.

— Во время проверки транспортных средств особое внимание будут обращать на автомобили с иностранной регистрацией и на те, которые зарегистрированы в других областях. С гражданами будет проводиться разъяснительная работа, — добавил он.

Напомним, по состоянию на 10.00 30 марта в Украине зафиксировано 480 случаев коронавируса, из них — 11 летальных, 6 пациентов выздоровели.

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