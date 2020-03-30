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Факти / Україна

Чергують поліція та медики: на Одещині почали діяти карантинні пости

З 30 березня в Одеській області почнуть діяти карантинні пости.

Таке рішення ухвалили для запобігання занесення та поширення на території регіону гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом Covid-19.

Дванадцять карантинних пунктів пропуску встановлять на в’їздах до області з боку Миколаївської, Кіровоградської та Вінницької областей, ще одинадцять – на в’їздах безпосередньо до Одеси та три – на території Біляївського, Ізмаїльського та Білгород-Дністровського районів.

  • Карантин в Одесі: в області ввели пропускні пости
  • Карантин в Одесі: в області ввели пропускні пости
  • Карантин в Одесі: в області ввели пропускні пости
  • Карантин в Одесі: в області ввели пропускні пости
  • Карантин в Одесі: в області ввели пропускні пости
  • Карантин в Одесі: в області ввели пропускні пости
Чергують поліція та медики: на Одещині почали діяти карантинні пости / 3 фотографии

На постах разом з поліцейськими чергуватимуть медики, а також, за необхідності, – представники Національної гвардії, Збройних сил України та ДСНС.

– Насамперед хочу нагадати, що в період карантину встановлений порядок переміщення громадян територією області, згідно з яким рух дозволяється тільки особистим транспортом.

Перевезення людей, які працюють на об’єктах критичної інфраструктури та життєзабезпечення, здійснюється у чітко організованому режимі та відповідно до виданих дозволів. Будь-які інші пасажирські перевезення, зокрема рейсові автобусні, заборонені, – наголосив заступник начальника ГУНП в Одеській області Сергій Махотін.

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На карантинних постах поліцейські контролюватимуть, щоб перевезення людей здійснювалися у чітко встановленому режимі, з дотриманням усіх визначених обмежень.

– Під час перевірки транспортних засобів особливу увагу звертатимуть на автомобілі з іноземною реєстрацією та на ті, що зареєстровані в інших областях. З громадянами буде проводитися роз’яснювальна робота, – додав він.

Нагадаємо, станом на 10.00 30 березня в Україні зафіксовано 480 випадків коронавірусу, з них – 11 летальних, 6 пацієнтів одужали.

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