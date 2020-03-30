Карантин в Одесі: в області ввели пропускні пости

З 30 березня в Одеській області почнуть діяти карантинні пости.
Таке рішення ухвалили для запобігання занесення та поширення на території регіону гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом Covid-19.
Дванадцять карантинних пунктів пропуску встановлять на в’їздах до області з боку Миколаївської, Кіровоградської та Вінницької областей, ще одинадцять – на в’їздах безпосередньо до Одеси та три – на території Біляївського, Ізмаїльського та Білгород-Дністровського районів.
-
Чергують поліція та медики: на Одещині почали діяти карантинні пости / 3 фотографии
На постах разом з поліцейськими чергуватимуть медики, а також, за необхідності, – представники Національної гвардії, Збройних сил України та ДСНС.
– Насамперед хочу нагадати, що в період карантину встановлений порядок переміщення громадян територією області, згідно з яким рух дозволяється тільки особистим транспортом.
Перевезення людей, які працюють на об’єктах критичної інфраструктури та життєзабезпечення, здійснюється у чітко організованому режимі та відповідно до виданих дозволів. Будь-які інші пасажирські перевезення, зокрема рейсові автобусні, заборонені, – наголосив заступник начальника ГУНП в Одеській області Сергій Махотін.
Читайте: Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
На карантинних постах поліцейські контролюватимуть, щоб перевезення людей здійснювалися у чітко встановленому режимі, з дотриманням усіх визначених обмежень.
– Під час перевірки транспортних засобів особливу увагу звертатимуть на автомобілі з іноземною реєстрацією та на ті, що зареєстровані в інших областях. З громадянами буде проводитися роз’яснювальна робота, – додав він.
Нагадаємо, станом на 10.00 30 березня в Україні зафіксовано 480 випадків коронавірусу, з них – 11 летальних, 6 пацієнтів одужали.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
-