Доллар по 29,5 грн и сильная инфляция: Кабмин ухудшил макропрогноз на 2020

Кабинет министров ухудшил макропрогноз инфляции – с 5,5% до 8,7%, а среднегодового курса гривни – с 27 грн/$1 до 29,5 грн/$1.

Об этом говорится в проекте поправок в госбюджет-2020, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Причиной утверждения правительством новых цифр госбюджета стали последствия эпидемии коронавируса.

— Возможно, не всеми цифрами мы довольны, но уже во втором полугодии ожидаем улучшения экономической ситуации, — заявил Шмыгаль.

Премьер сообщил, что номинальный ВВП прогнозируется на уровне 4 трлн грн, тогда как ранее он оценивался в 4,51 трлн грн.

Читайте: В Украине упростили получение пособия по безработице на период карантина

Также ухудшен прогноз безработицы — с 8,1% до 9,4%, и среднемесячной зарплаты – с 12,5 тыс. грн до 11 тыс. грн (с учетом инфляции фактически не изменится в сравнении с 2019 годом).

Как известно, на внеочередном заседании Верховной Рады 30 марта народные депутаты рассмотрят законопроект о внесении изменений в госбюджет-2020.