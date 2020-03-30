Долар за 29,5 грн і сильна інфляція: Кабмін погіршив макропрогноз на 2020

Кабінет міністрів погіршив макропрогноз інфляції – з 5,5% до 8,7%, а середньорічного курсу гривні – з 27 грн/$1 до 29,5 грн/$1.

Про це йдеться у проекті поправок до держбюджету 2020 року, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Причиною затвердження урядом нових цифр держбюджету стали наслідки епідемії коронавірусу.

– Можливо, не всіма цифрами ми задоволені, але вже в другому півріччі очікуємо покращення економічної ситуації, – заявив Шмигаль.

Прем’єр повідомив, що номінальний ВВП прогнозується на рівні 4 трлн грн, тоді як раніше він оцінювався в 4,51 трлн грн.

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Також погіршено прогноз безробіття – з 8,1% до 9,4%, і середньомісячної зарплати – з 12,5 тис. грн до 11 тис. грн (з урахуванням інфляції фактично не зміниться в порівнянні з 2019 роком).

Як відомо, на позачерговому засіданні Верховної Ради 30 березня народні депутати розглянуть законопроект про внесення змін до держбюджету-2020.