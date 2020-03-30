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Факты / Украина / Политика

Коронавирус, Кабмин и бюджет 2020: повестка дня Рады на 30 марта

На внеочередном заседании Верховной Рады 30 марта народные депутаты рассмотрят кадровые перестановки в Кабинете министров, а также ряд законопроектов, в том числе, по борьбе с коронавирусом.

Повестка дня Рады на 30 марта

  • Проект закона о внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни;
  • Проект закона о внесении изменений к некоторым законодательным актам, направленным на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни;
  • Законопроект о внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно криминализации вывоза (пересылки) через таможенную границу Украины товаров противоэпидемического назначения;
  • Проект Закона о внесении изменения в раздел XI Переходные положения Уголовного процессуального кодекса Украины относительно особенностей судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве и рассмотрения отдельных вопросов во время судебного производства на период карантина;
  • Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины О комитетах Верховной Рады Украины;
  • Проект постановления о внесении изменений к постановлению Верховной Рады Украины О некоторых вопросах организации работы Верховной Рады Украины на период действия карантина в Украине;
  • Вопросы об увольнении Уманского И.И. с должности министра финансов Украины, Емца И.М. — с должности министра здравоохранения Украины, а также о назначении Степанова М.В. министром здравоохранения Украины, Марченко С.М. — министром финансов Украины и Богуславец А.А. — министром энергетики и защиты окружающей среды Украины.

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  • Законопроект о внесении изменений в закон Украины О Государственном бюджете Украины на 2020 год;
  • Законопроект о сокращении срока подачи альтернативных законопроектов к проекту Закона О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Напомним, перед внеочередным заседанием Рады 30 марта президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководителями парламентских фракций.

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