В Украине упростили получение пособия по безработице на период карантина

Кабинет министров на внеочередном заседании упростил получение пособия по безработице на период ограничительных мер из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Отныне регистрация безработных будет осуществляться с первого дня после подачи соответствующего заявления в Центр занятости.

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Назначение выплаты в таком случае так же будет осуществляться с первого дня регистрации.

Напомним, почти 700 тыс. украинцев потеряли работу из-за карантина в стране, который был введен из-за распространения коронавируса. Безработица прежде всего коснулась тех, кто работал неофициально.