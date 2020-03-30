Гостиницам предложили принимать туристов на резервацию за бюджетные средства

Минкультуры предложило украинским гостиницам размещать прибывших туристов на 14 дней резервации за бюджетные средства.

Рассматривается возможность одноместного поселения и 2-4 местные номера для семейных пар или семей с детьми.

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Стандартное поселение оплачивается государством, в размере 99 евро за 14 дней. Самостоятельно оплачиваются VIP-поселения – 199 евро и одноместный улучшенный вариант – 149 евро.

Также за дополнительное место для семейных пар предусмотрена доплата – 59 евро с человека, за детей (3-4 местное поселение) – 29 евро с человека.

В стоимость проживания должен входить трансфер от границы в гостиницу. Пакет не включает питание.

Ранее Факты ICTV писали, что правительство Украины ввело режим чрезвычайной ситуации по всей стране и продлило карантин до 24 апреля.

По состоянию на 30 марта в Украине 480 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 11 умерли и 6 вылечились.