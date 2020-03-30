Готелям запропонували приймати туристів на резервацію за бюджетні кошти

Мінкультури запропонувало українським готелям розміщувати туристів на 14 днів резервації за бюджетні кошти.

Розглядається можливість одномісного поселення і 2-4 місні номери для сімейних пар або сімей з дітьми.

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Стандартне поселення оплачується державою, в розмірі 99 євро за 14 днів. Самостійно оплачуються VIP-поселення – 199 євро і одномісний покращений варіант – 149 євро.

Також за додаткове місце для сімейних пар передбачена доплата – 59 євро з людини, за дітей (3-4 місне поселення) – 29 євро з людини.

У вартість проживання повинен входити трансфер від кордону в готель. Пакет не включає харчування.

Раніше Факти ICTV писали, що уряд України запровадив режим надзвичайної ситуації по всій країні та продовжив карантин до 24 квітня.

Станом на 30 березня в Україні 480 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 11 померли і 6 вилікувалися.