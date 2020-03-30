На позачерговому засіданні Верховної Ради 30 березня народні депутати розглянуть кадрові перестановки в Кабінеті міністрів, а також низку законопроектів, в тому числі, щодо боротьби з коронавірусом.

Порядок денний Ради на 30 березня

Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби;

Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби;

Законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо криміналізації вивезення (пересилання) через митний кордон України товарів протиепідемічного призначення;

Проект Закону про внесення зміни до розділу XI Перехідні положення Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та розгляду окремих питань під час судового провадження на період карантину;

Проект Закону про внесення змін до Закону України Про комітети Верховної Ради України;

Проект постанови про внесення змін до постанови Верховної Ради України Про деякі питання організації роботи Верховної Ради України на період дії карантину в Україні;

Питання про звільнення Уманського І.І. з посади міністра фінансів України, Ємця І.М. – з посади міністра охорони здоров’я України, а також про призначення Степанова М.В. міністром охорони здоров’я України, Марченка С.М. – міністром фінансів України і Буславець О.А. – міністром енергетики та захисту навколишнього середовища України.

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Законопроект про внесення змін до закону України Про Державний бюджет України на 2020 рік;

Законопроект про скорочення терміну подачі альтернативних законопроектів до проекту Закону Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.

Нагадаємо, перед позачерговим засіданням Ради 30 березня президент України Володимир Зеленський зустрівся з керівниками парламентських фракцій.