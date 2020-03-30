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Факты / Украина / Общество

На Черкасщине на въезд и выезд закрыли Каменку

В Черкасской области на карантин закрыли Каменку. По городу установлены блокпосты.

С 21.00 до 6.00 город будет полностью закрыт на въезд и выезд, кроме автомобилей экстренной помощи.

поліція

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

Также по городу работают медики, полиция, Нацгвардия. У водителей и пассажиров проводят скрининг температуры.

В Каменке зафиксировано самое больше количество больных коронавирусом – 28.

Напомним, правительство продлило карантин и объявило в Украине чрезвычайную ситуации до 24 апреля.

К слову, правительство действует по определенному плану борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

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